Байден во время выступления в ООН забыл, что находится в Нью-Йорке

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, заявив, что мероприятие проходит в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Добро пожаловать в Вашингтон», — заявил он и продолжил выступление.

Днем ранее Байден в ходе выступления на Генассамблее Организации Объединенных Наций пошутил, что выглядит на 40 лет.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее Байден объяснил свое решение не баллотироваться на второй президентский срок.