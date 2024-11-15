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Зеленский просил Шольца не звонить Путину

Reuters: Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину

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Boris Roessler/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против намерения канцлера Германии Шольца позвонить президенту России Владимиру Путину и настоятельно советовал лидеру ФРГ воздержаться от этого шага. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в офисе украинского президента.

«Канцлер сообщил президенту, что собирается провести разговор с Путиным. Президент предупредил, что это лишь усугубит ситуацию», — заявил источник.

По его словам, Зеленский пытался убедить Шольца, что российский лидер использует разговор с ним себе на пользу и такой диалог «не приведет к миру».

Тем не менее Шольц решил проигнорировать предупреждения Зеленского и все же поговорил с Путиным.

Кроме того, согласно информации от Кремля, Путин и Шольц договорились о том, что их помощники останутся на связи после завершения телефонного разговора. Также о продолжении диалога с Кремлем сообщали представители германского кабмина.

15 ноября Шольц провел первый почти за два года телефонный разговор с Путиным. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее стало известно о договоренности Шольца и Путина.

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