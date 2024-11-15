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Стало известно о договоренности Шольца и Путина

ТАСС: Шольц и Путин договорились поддерживать контакт в дальнейшем

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РИА Новости/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным договорились о том, что они будут поддерживать контакт в дальнейшем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правительственных кругах Германии.

«Канцлер и российский президент договорились и впредь оставаться в контакте. Правительство ФРГ обеспечит информирование союзников и партнеров, а также руководства ЕС и НАТО», — сказал источник.

Он также дополнил информацию, которую после беседы лидеров двух стран обнародовал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт. Так, по словам источника, Шольц выразил обеспокоенность сообщениями о якобы отправке военных Северной Кореи в РФ. Канцлер заявил, что из-за этого якобы могут произойти «значительная эскалация и расширение» украинского конфликта.

15 ноября Шольц провел первый за почти два года телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Ранее Путин рассказал о готовности к мирным переговорам по Украине.

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