Стало известно о договоренности Шольца и Путина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным договорились о том, что они будут поддерживать контакт в дальнейшем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правительственных кругах Германии.

«Канцлер и российский президент договорились и впредь оставаться в контакте. Правительство ФРГ обеспечит информирование союзников и партнеров, а также руководства ЕС и НАТО», — сказал источник.

Он также дополнил информацию, которую после беседы лидеров двух стран обнародовал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт. Так, по словам источника, Шольц выразил обеспокоенность сообщениями о якобы отправке военных Северной Кореи в РФ. Канцлер заявил, что из-за этого якобы могут произойти «значительная эскалация и расширение» украинского конфликта.

15 ноября Шольц провел первый за почти два года телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Ранее Путин рассказал о готовности к мирным переговорам по Украине.