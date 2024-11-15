Путин и Шольц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсудил обострившийся конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что Путин рассказал Шольцу, какие усилия предпринимает Россия по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса в регионе.

15 ноября Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону впервые с декабря 2022 года. В правительстве Германии сообщали, что Шольц призвал Москву к переговорам с Киевом и заявил о «непоколебимой решимости поддерживать Украину столько, сколько необходимо».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее стало известно о договоренности Шольца и Путина.