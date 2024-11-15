Путин заявил Шольцу о готовности РФ к возобновлению переговоров с Украиной

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что российские власти никогда не отказывались от переговоров с Украиной и открыты к возобновлению диалога. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

В заявлении отмечается, что первый за почти два года разговор между политиками состоялся по инициативе Берлина. Стороны обсудили текущее состояние отношений между РФ и Германией, а также урегулирование ближневосточного и украинского кризисов.

«Президент РФ отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров [по Украине], которые были прерваны киевским режимом», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин во время беседы с Шольцем обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта между Москвой и Киевом при достижении каких-либо договоренностей. Также российский лидер настоял на том, что эти договоренности должны соответствовать национальным интересам РФ.

«Условлено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи», — говорится в публикации.

Телефонный разговор между канцлером Германии и президентом РФ состоялся 15 ноября. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что во время беседы Олаф Шольц призвал Владимира Путина к переговорам и предупредил его о намерении Берлина продолжить поддерживать Украину.

Ранее в Германии предложили «финляндизировать» Украину.