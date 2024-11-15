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Германия планирует уведомить союзников о разговоре Шольца и Путина

РИА Новости: кабмин Германии уведомит страны ЕС и НАТО о беседе Шольца с Путиным

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Михаил Метцель/Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Кабинет министров Германии планирует уведомить зарубежных партнеров о телефонном разговоре канцлера страны Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в немецком правительстве.

По данным агентства, Берлин намерен оповестить о беседе лидеров стран — членов Европейского союза (ЕС). Также соответствующую информацию передадут союзникам по НАТО, уточнил источник.

Вечером 15 ноября немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Шольц и Путин провели первый за почти два года телефонный разговор. Как выяснили журналисты, беседа двух лидеров состоялась после долгой подготовки.

Позже эту информацию подтвердил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт. Он заявил, что во время разговора канцлер призвал российского лидера к началу мирных переговоров и предупредил его о «незыблемой решимости» Берлина оказывать помощь Киеву, «сколько потребуется». При этом Шольц и Путин договорились поддерживать двусторонние контакты в будущем, написало агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее журналисты узнали, что Шольц перед беседой с Путиным созвонился с Зеленским.

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