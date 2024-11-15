На Западе анонсировали телефонный разговор между Шольцем и Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу впервые за почти два года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Разговор состоится в критический момент для Украины, поскольку страна готовится к третьей зиме, подвергаясь нападению со стороны России, в результате чего значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что российский президент в пятницу проведет несколько международных переговоров.

11 ноября Шольц сообщил, что «подходящее время» для телефонного разговора с Владимиром Путиным наступит скоро.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина с Шольцем.