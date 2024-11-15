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Путин проведет несколько международных разговоров

Песков: Путин 15 ноября проведет несколько международных разговоров по телефону

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

Как отметил Песков, президент уже поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пресс-секретарь российского лидера назвал этот разговор обстоятельным.

«Далее во второй половине дня еще один международный телефонный разговор мы ожидаем. По итогам дадим сообщение», — сказал представитель Кремля, уточнив, что это произойдет не раньше 17:00.

13 ноября Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Позже Песков подтвердил, что в ходе телефонного разговора наследный принц Саудовской Аравии и Владимир Путин обсуждали украинский конфликт.

До этого сообщалось о телефонном разговоре между Путиным и Дональдом Трампом. Как сообщала газета Washington Post со ссылкой на собственные источники, первая телефонная беседа избранного президента США и российского лидера якобы уже состоялась. По информации издания, в ходе разговора Трамп призвал Путина «не обострять конфликт на Украине». Однако представитель Кремля Дмитрий Песков назвал статью WP «чистой выдумкой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии рассказали, какой сигнал Путин послал Западу.

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