Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что Макрону прилетело за издевательства над христианством

Захарова: Макрону прилетело за издевательства над христианством на Олимпиаде

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президенту Франции Эммануэлю Макрону «прилетело» за издевательства над христианством и здравым смыслом во время Олимпиады. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, говоря об отказе Папы Римского Франциска посетить открытие восстановленного собора Парижской Богоматери.

«За издевательства над христианством и здравым смыслом, которые Макрон устроил на Олимпийских играх, ему прилетело. Президент Франции пригласил на открытие восстановленного Собора Парижской Богоматери 8 декабря Папу Римского Франциска. Понтифик публично заявил, причем дважды, что в Париж он не поедет», — написала Захарова.

8 ноября президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал открытие Олимпиады в Париже оскорбительным для миллионов христиан. Он рассказал, что посмотрел шоу после того, как услышал о происходившем там. Президент признался, что не понимает, на что рассчитывали и зачем это допустили организаторы и Международный олимпийский комитет, но это безусловно было оскорбительно для миллионов верующих христиан.

Летние Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов из России. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим. 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Ранее Макрон поставил условие по решению конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами