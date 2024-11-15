В МИД РФ заявили, что Макрону прилетело за издевательства над христианством

Президенту Франции Эммануэлю Макрону «прилетело» за издевательства над христианством и здравым смыслом во время Олимпиады. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, говоря об отказе Папы Римского Франциска посетить открытие восстановленного собора Парижской Богоматери.

«За издевательства над христианством и здравым смыслом, которые Макрон устроил на Олимпийских играх, ему прилетело. Президент Франции пригласил на открытие восстановленного Собора Парижской Богоматери 8 декабря Папу Римского Франциска. Понтифик публично заявил, причем дважды, что в Париж он не поедет», — написала Захарова.

8 ноября президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал открытие Олимпиады в Париже оскорбительным для миллионов христиан. Он рассказал, что посмотрел шоу после того, как услышал о происходившем там. Президент признался, что не понимает, на что рассчитывали и зачем это допустили организаторы и Международный олимпийский комитет, но это безусловно было оскорбительно для миллионов верующих христиан.

Летние Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов из России. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим. 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

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