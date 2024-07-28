Организаторы открытия Олимпиады принесли извинения за церемонию

Организаторы церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже принесли извинения за некоторые моменты мероприятия. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Не было намерения продемонстрировать неуважение к каким‑то религиозным группам. Мы хотели отпраздновать единство и толерантность. Мы считаем, учитывая результаты опросов, что эта цель была достигнута. Если людей что‑то задело, то мы, конечно, приносим извинения», — заявила директор по связям с общественностью Игр «Париж‑2024» Анн Дешам на пресс‑конференции.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Ислам Махачев вновь раскритиковал церемонию открытия Олимпиады.