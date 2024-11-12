Макрон поставил условие по решению конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержка Украины является приоритетом для НАТО и никакие решения касательно конфликта не должны приниматься за спиной Киева. Его слова после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте приводит «Европейская правда».

Макрон подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины должна оставаться безоговорочным приоритетом и акцентировал, что якобы участие военных из КНДР в конфликте на Украине является серьезной эскалацией.

«В целях безопасности наших граждан нужна сильная Украина, сильная Европа и сильный альянс. Мы продолжим призывать, чтобы НАТО и союзники оказывали всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Это единственный путь к переговорам», — заявил он.

По словам президента Франции, Европа долго избегала брать на себя ответственность за собственную безопасность, напомнив о своей идее возобновления «стратегической автономии» континента.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз и США должны совместно увеличивать помощь Украине, чтобы «изменить траекторию конфликта».

Ранее стало известно, за счет чего Трамп добьется мира на Украине.