В ГД РФ высказались о возможном отказе Абхазии от соглашения по инвестициям

Возможный отказ властей Абхазии от ратификации соглашения с РФ, касающегося реализации инвестиционных проектов на территории республики, никак не повлияет на российскую экономику. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Николай Арефьев.

Парламентарий обратил внимание, что Абхазия является довольно маленькой страной. Более того, республика обладает достаточно «слабенькой» экономикой.

«Никак это дело (ратификация соглашения — «Газета.Ru») не повлияет на нашу экономику. <...> Не мы от нее (Абхазии — «Газета.Ru») получаем инвестиции, а они от нас получают инвестиции», — добавил законодатель.

15 ноября у здания парламента Абхазии, где депутаты должны были рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с РФ, началась акция протеста. Демонстрацию организовала местная оппозиция. Она посчитала, что договор не отвечает интересам жителей республики.

В результате высший законодательный орган отменил сессию, но оппозицию это решение не устроило. Она потребовала, чтобы парламентарии провели заседание и проголосовали против ратификации соглашения.

Более того, участники демонстрации начали требовать отставки президента Абхазии Аслана Бжании. Позже журналисты сообщили, что администрация главы республики готовит документ об отзыве из законодательного органа проекта о ратификации соглашения с РФ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию протестов в Абхазии.

Ранее в Абхазии в ходе демонстрации пострадали несколько человек.