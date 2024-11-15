Увеличилось число пострадавших при штурме парламента Абхазии

Число пострадавших при штурме абхазского парламента увеличилось до девяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Абхазии.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с РФ о реализации российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. Оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора.

Затем митингующие ворвались в здание парламента и разгромили зал заседаний. На этом фоне в администрации президента Абхазии заявили, что готовятся отозвать скандальный законопроект.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Госдуме объяснили, почему протесты в Абхазии не получается урегулировать.