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Власти Абхазии отзывают документ о ратификации соглашения с Россией

Администрация президента Абхазии отзывает документ о ратификации соглашения с РФ

Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщила пресс-служба президента, передает «Апсныпресс».

Там пояснили, что такое решение принято «с целью стабилизации обстановки в республике».

Участники митинга в центре столицы ранее требовали отклонить проект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. В оппозиции утверждают, что в документе идет речь о продаже России апартаментов в Абхазии. По мнению протестующих, он не соответствует интересам абхазского народа.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть ратификацию соглашения, однако на фоне давления и возобновления протестов депутаты отменили проведение сессии и решили снять его с повестки дня. В протестах участвуют несколько тысяч человек, включая оппозиционного лидера Адгура Ардзинбу.

При этом очевидцы событий заявляют, что участники митинга периодически кричат «Россия», выражая свою поддержку. и приверженность российской политике в целом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее протестующие в Абхазии потребовали отставки президента.

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