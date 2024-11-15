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В Абхазии протестующие потребовали отставки президента

Протестующие потребовали отправить в отставку президента Абхазии Бжанию

Участники акции протеста, которая проходит у здания парламента Абхазии, потребовали отправить в отставку действующего президента республики Аслана Бжанию. Об этом сообщается в Telegram-канале «АИАШАРА».

«Собравшиеся требуют отставки президента», — говорится в материале.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с РФ о реализации российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. Оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста.

Недовольные граждане собрались у здания высшего законодательного органа в городе Сухум и даже пытались прорваться внутрь. Журналисты сообщили, что к толпе присоединилась часть силовиков. По информации министерства здравоохранения Абхазии, к текущему моменту в больницы доставили восемь человек из числа пострадавших в ходе демонстрации.

При этом парламентарии отменили сессию, однако это решение не устроило оппозицию. Она призвала спикера высшего законодательного органа Лашу Ашубу и других депутатов провести заседание и проголосовать против ратификации соглашения.

«Газета.Ru» запустила текстовую онлайн-трансляцию протестов в Сухуме.

Ранее участники акции протеста в Абхазии начали скандировать «Россия».

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