В Кремле подтвердили, что Путин обсуждал с кронпринцем Саудовской Аравии Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе телефонного разговора 13 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и Владимир Путин обсуждали украинский конфликт.

Саудовские СМИ сообщали, что стороны обсуждали ряд тем, представляющих общий интерес. В частности, речь шла об украинско-российском кризисе и об усилиях, предпринимаемых на этом направлении.

Также лидеры стран обсуждали обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Они подчеркнули, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают.

В конце октября Саудовская Аравия заявила о желании стать посредником в переговорах РФ и Украины. Посол в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад заявлял, что Эр-Рияд поддерживает все решения, направленные на деэскалацию кризиса на Украине. По его словам, развитие отношений Саудовской Аравии с Россией будет способствовать миру и стабильности.

Ранее кронпринц Саудовской Аравии позвонил Трампу.