Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны в ходе разговора констатировали эффективность предпринимаемых в формате ОПЕК+ шагов по обеспечению баланса на глобальном энергорынке.

Также лидеры стран обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Они подчеркнули, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают.

Отмечается, что звонок состоялся по инициативе Эр-Рияда.

В конце октября Саудовская Аравия заявила о желании стать посредником в переговорах РФ и Украины. Посол в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад заявлял, что Эр-Рияд поддерживает все решения, направленные на деэскалацию кризиса на Украине. По его словам, развитие отношений Саудовской Аравии с Россией будет способствовать миру и стабильности.

Ранее кронпринц Саудовской Аравии позвонил Трампу.