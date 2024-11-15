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В Финляндии рассказали, какой сигнал Путин послал Западу

Профессор Малинен: Путин послал ясный и жесткий сигнал Западу

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме выступил с предельно ясным посланием Западу о том, что Москва сыта по горло лицемерием Запада, но хочет мирного сосуществования. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«Послание было ясным. Кремль сыт по горло западным лицемерием и разжиганием войны, но стремится к мирному сосуществованию», — отметил он.

До этого генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал речь Путина на заседании клуба «Валдай» мощным обращением к миру и во многом персонально к новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

По мнению Киселева, Трамп, который неоднократно в ходе избирательной кампании произносил лозунг «Мир через силу», должен понять, что есть силы и посильнее Соединенных Штатов — сила объективных процессов.

Ранее сообщалось, что выступление Путина на «Валдае» цитировали десятки зарубежных СМИ.

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