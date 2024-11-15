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Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев

Трамп не взял в администрацию главу JPMorgan Даймона, поддерживающего Украину

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The White House via Twitter/Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не взял в состав своей будущей администрации главу финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, который ранее призывал не допустить поражения Украины и называл Россию частью «оси зла».

«Он не будет приглашен стать частью администрации Трампа. Благодарю Джейми за его выдающуюся службу нашей стране», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Накануне будущий глава Белого дома заявил, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

12 ноября военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа, а также бывший советник командующего войсками США Марк Войджер заявил, что Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за счет уступок Киева путем угроз сокращения «важнейшей помощи».

Ранее на Украине раскрыли часть придуманного под Трампа «мирного плана».

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