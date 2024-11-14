Украина предлагает США совместно разрабатывать недра на территории страны и добывать ресурсы, а также частично заменить военный контингент Соединенных Штатов в Европе на украинский. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете La Repubblica.

«У нас есть месторождения редких минералов, таких как литий и титан, которые мы можем разрабатывать вместе», — отметил он.

Кроме того, Подоляк утверждает, что на Украине организована «высокая» военная подготовка солдат, в связи с чем Украина готова предложить «частичную замену американского контингента в различных регионах, прежде всего в Европе».

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Газета Financial Times писала, что Зеленский в сентябре показывал так называемый план победы Дональду Трампу, последнего заинтересовали пункты о доступе Запада к украинским природным ресурсам и замене части американских военных сил в Европе на украинские.

Ранее в Раде рассказали о попытках Украины не быть обузой для западных стран.