Стало известно, за счет чего Трамп добьется мира на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за счет уступок Киева путем угроз сокращения «важнейшей помощи». Об этом в беседе с телеканалом Sky News заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа, а также бывший советник командующего войсками США.

«По моему мнению, он [Трамп] был бы готов оказать давление на Украину, чтобы добиться мира — не ради справедливости, не ради восстановления суверенитета Украины и наказания российской агрессии, а ради мира как такового, чтобы он мог действительно выполнить то, что он обещал своим избирателям», — сказал он.

По мнению эксперта, любая предложенная сделка, скорее всего, станет результатом давления Трампа на Украину «путем угрозы прекращения жизненно важной помощи». У республиканца нет каких-либо рычагов давления на Владимира Путина, также указал Войджер.

«Он [Трамп] изоляционист... Такое поведение навредит НАТО, трансатлантической солидарности и в конечном итоге поставит под угрозу основы международного порядка, каким мы его знаем», — предупредил бывший военный.

Накануне американская газета The New York Times сообщила, что кандидат на пост государственного секретаря США в новой администрации Дональда Трампа Марко Рубио, скорее всего, согласится с планами нового президента «надавить» на Украину для начала переговоров.

Ранее президент Финляндии оценил позицию Трампа по конфликту на Украине.