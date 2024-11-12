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Стало известно, за счет чего Трамп добьется мира на Украине

Экс-советник Войджер: Трамп добьется мира угрозой сокращения помощи Украине

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Jonathan Drake/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за счет уступок Киева путем угроз сокращения «важнейшей помощи». Об этом в беседе с телеканалом Sky News заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа, а также бывший советник командующего войсками США.

«По моему мнению, он [Трамп] был бы готов оказать давление на Украину, чтобы добиться мира — не ради справедливости, не ради восстановления суверенитета Украины и наказания российской агрессии, а ради мира как такового, чтобы он мог действительно выполнить то, что он обещал своим избирателям», — сказал он.

По мнению эксперта, любая предложенная сделка, скорее всего, станет результатом давления Трампа на Украину «путем угрозы прекращения жизненно важной помощи». У республиканца нет каких-либо рычагов давления на Владимира Путина, также указал Войджер.

«Он [Трамп] изоляционист... Такое поведение навредит НАТО, трансатлантической солидарности и в конечном итоге поставит под угрозу основы международного порядка, каким мы его знаем», — предупредил бывший военный.

Накануне американская газета The New York Times сообщила, что кандидат на пост государственного секретаря США в новой администрации Дональда Трампа Марко Рубио, скорее всего, согласится с планами нового президента «надавить» на Украину для начала переговоров.

Ранее президент Финляндии оценил позицию Трампа по конфликту на Украине.

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