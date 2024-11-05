Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. Политик сделал соответствующее заявление в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Мичиган, трансляцию которого вела медиакомпания RSBN.

«Я закончу конфликт на Украине», — сказал претендент на высший политический пост в стране.

В то же время Трамп выразил уверенность, что вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Кроме того, республиканец сообщил избирателям о своей готовности «остановить хаос» на Ближнем Востоке. По словам кандидата в президенты США, это поможет ему предотвратить начало очередной мировой войны.

10 сентября в США состоялись предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Во время мероприятия республиканец пообещал в случае избрания завершить боевые действия на Украине еще до своей инаугурации. В свою очередь, Камала Харрис заявила, что российский лидер Владимир Путин «съел бы» ее собеседника «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дональду Трампу предрекли судьбу экс-президента США Джона Кеннеди при попытке решить украинский конфликт.