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Вашингтон пригрозил Москве из-за северокорейских бойцов в Курской области

США пригрозили ответить России на присутствие военных из КНДР в Курской области

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Emily Elconin/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена готова ответить России политическими решениями на якобы участие военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Будет скоординированный набор политических решений, который мы примем», — отметил он.

По словам американского чиновника, в «наборе» будут предусмотрены как дипломатические меры, так и относящиеся к материальной поддержке Киева, в том числе «иные» решения.

Вашингтон в этом вопросе собирается взаимодействовать с европейскими партнерами, Южной Кореей и Японией, уточнил Салливан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

13 ноября сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал КНДР «жесткий ответ» на военную поддержку России в конфликте на Украине. Он утверждает, что северокорейские военные якобы принимают участие в боевых действиях на стороне России.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель также отметил, что военнослужащие Северной Кореи уже участвуют в боевых операциях против Вооруженных сил Украины на территории Курской области. По его словам, российские эксперты «обучили солдат КНДР артиллерийскому делу и использованию беспилотников». Кроме того, военнослужащие Северной Кореи уже получили основные навыки пехоты, добавил Патель.

Ранее стало известно о планах США ввести санкции против РФ и КНДР в конце ноября.

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Атаки на Курскую область
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