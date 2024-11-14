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Стало известно о планах США ввести санкции против РФ и КНДР в конце ноября

Bloomberg: США планируют к концу ноября ввести новые санкции против РФ и КНДР

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Kevin Lamarque/Reuters

Власти США к концу ноября планируют ввести санкции против России и КНДР. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, американское правительство до окончания президентского срока Джо Байдена введет санкции в отношении КНДР и России. В СМИ отметили, что у него остается мало времени для выполнения просьб европейских лидеров и официальных лиц по вопросу помощи Украине.

«США уже работают над принятием новых санкций против российского нефтяного флота и Северной Кореи, которая направила войска для оказания помощи Москве в военных действиях», — говорится в статье.

По словам неназванных источников, ограничения в отношении Северной Кореи и РФ начнут действовать в конце ноября.

До этого член парламентского большинства Грузии Созар Субари заявил, что избрание Дональда Трампа президентом США положит конец призывам к стране открыть «второй фронт» против России. По его словам, интересы грузинской стороны и американского политика «полностью совпадают в вопросе защиты традиционных семейных ценностей».

Ранее Трампу предрекли роль борца за снятие санкций с России.

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