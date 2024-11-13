Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал КНДР «жесткий ответ» на военную поддержку России в конфликте на Украине. Об этом он заявил на совместном выступлении с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, сообщает телеканал N-TV.

Блинкен утверждает, что северокорейские военные якобы принимают участие в боевых действиях на стороне России, в связи с чем КНДР получит «жесткий ответ» на эти действия.

До этого заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что военнослужащие Северной Кореи уже участвуют в боевых операциях против Вооруженных сил Украины на территории Курской области. По его словам, российские эксперты «обучили солдат КНДР артиллерийскому делу и использованию беспилотников». Кроме того, военнослужащие Северной Кореи уже получили основные навыки пехоты, добавил Патель.

Ранее КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией.