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В Госдепе заявили, что военнослужащие КНДР участвуют в боях в Курской области

Госдеп США: военнослужащие Северной Кореи участвуют в боях в Курской области

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Korean Central News Agency/Korea News Service/AP

Военнослужащие Северной Кореи уже участвуют в боевых операциях против Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга, передает ТАСС.

Большая часть из 10 тысяч военных КНДР, которые находятся в России, уже переброшены в Курскую область, отметил Патель.

«Они (солдаты Северной Кореи. — «Газета.Ru») начали участвовать в боевых операциях вместе с российскими силами», — сказал замглавы пресс-службы Госдепартамента.

По его словам, российские эксперты «обучили солдат КНДР артиллерийскому делу и использованию беспилотников». Кроме того, военнослужащие Северной Кореи уже получили основные навыки пехоты, добавил Патель.

11 октября газета The New York Times писала, что ВС РФ собрали 50-тысячную группировку войск, в том числе около 10 тысяч северокорейских военных, готовясь к наступлению в Курской области. Представители Пентагона сообщили изданию, что подразделения из КНДР проходят обучение в российской армии и будут участвовать в атаках на позиции ВСУ в ближайшее время. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией.

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