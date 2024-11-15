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В Минобороны Польши оценили шансы Киева получить приглашение вступить в НАТО в 2025 году

Минобороны Польши: Киев вряд ли получит в 2025 году приглашение вступить в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина на ближайшем саммите НАТО, который состоится в Гааге в июне 2025 года, вряд ли получит приглашение вступить в альянс. Об этом в интервью TVN24 заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, присоединению Украины к Североатлантическому альянсу в текущий момент противостоят не только Соединенные Штаты, но и некоторые соседи Польши.

11 ноября агентство Reuters со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что приглашение Украины в Североатлантический альянс представляется менее вероятным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Накануне Дональд Трамп — младший, сын избранного президента США, опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, в котором говорится о скором прекращении финансовой помощи Украине.

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента страны Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока.

Ранее экс-госсекретарь США заявил, что Байден «растратил впустую» помощь Украине.

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