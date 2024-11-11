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На Украине оценили вероятность приглашения в НАТО после победы Трампа

Reuters: приглашение Украины в НАТО стало менее вероятным после победы Трампа

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Yves Herman/Reuters

Приглашение Украины в Североатлантический альянс представляется менее вероятным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинского чиновника.

«После победы Трампа кажется менее вероятным, что Украина получит приглашение в НАТО», — говорится в сообщении.

По словам украинского чиновника, существует риск сокращения Трампом помощи Киеву.

Накануне Дональд Трамп — младший, сын избранного президента США, опубликовал в своем Instagram видео, в котором говорится о скором прекращении финансовой помощи Украине.

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента страны Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее экс-госсекретарь США заявил, что Байден «растратил впустую» помощь Украине.

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