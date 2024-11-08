В Госдепе рассказали о дальнейшей поддержке Украины администрацией Байдена

Администрация президента США Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока, заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

Это продлится до прихода новой администрации выигравшего президентские выборы Дональда Трампа, подчеркнул представитель Госдепартамента. Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации 20 января 2025 года.

7 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не откажется от планов ускорения темпов выделения оставшейся у него военной помощи Киеву.

Также заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что новые поставки вооружений на Украину будут организованы в ближайшие недели.

Она подчеркнула, что у Вашингтона осталось порядка $6 млрд на военную помощь Украине, которые планируется использовать до прихода новой администрации.

Ранее Госдеп пообещал поддержать Зеленского, если он пойдет на переговоры с Россией.