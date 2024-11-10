Сын Трампа опубликовал видео о скором прекращении помощи США Украине

Дональд Трамп — младший, сын избранного президента США, опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, в котором говорится о скором прекращении финансовой помощи Украине.

В ролике можно увидеть кадры встречи Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским с подписью «осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки». В конце видео лидер Украины показан крупным планом, спустя несколько секунд изображение становится черно-белым.

В настоящее время этого ролика в аккаунте сына американского политика уже нет.

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента страны Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока. При этом он отметил, что Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

В тот же день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США продолжат выделять пакеты помощи Украине вплоть до инаугурации Трампа.

Ранее экс-госсекретарь США заявил, что Байден «растратил впустую» помощь Украине.