Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-госсекретарь заявил, что Байден «растратил впустую» помощь Украине

Экс-госсекретарь Помпео считает помощь США Украине запоздалой и недостаточной

close
/Global Look Press

Помощь Украине со стороны США с начала конфликта оказывалась слишком медленно и была недостаточной. Об этом заявил в интервью журналу Time Майк Помпео, занимавший при Дональде Трампе пост госсекретаря и директора ЦРУ.

Помпео призвал следующую администрацию США ужесточить санкции против России, снять все ограничения на использование американского оружия украинскими военными и создать программу «ленд-лиза» стоимостью $500 млрд, чтобы помочь украинской стороне приобрести необходимое оружие от американских производителей.

«Я надеюсь, что мы выработаем правильную стратегию», — сказал Помпео в интервью журналу во время визита в Киев в сентябре.

По его словам, хотя конгресс одобрил выделение Украине помощи на сумму более $174 млрд с начала конфликта, президент США Джо Байден «растратил ее впустую».

«Слишком медленно, слишком мало, слишком поздно, слишком сдержанно», — добавил экс-госсекретарь.

7 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не откажется от планов ускорения темпов выделения оставшейся военной помощи Украине.

Ранее в Турции заявили, что Трамп будет эксплуатировать ресурсы Украины.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами