Помощь Украине со стороны США с начала конфликта оказывалась слишком медленно и была недостаточной. Об этом заявил в интервью журналу Time Майк Помпео, занимавший при Дональде Трампе пост госсекретаря и директора ЦРУ.

Помпео призвал следующую администрацию США ужесточить санкции против России, снять все ограничения на использование американского оружия украинскими военными и создать программу «ленд-лиза» стоимостью $500 млрд, чтобы помочь украинской стороне приобрести необходимое оружие от американских производителей.

«Я надеюсь, что мы выработаем правильную стратегию», — сказал Помпео в интервью журналу во время визита в Киев в сентябре.

По его словам, хотя конгресс одобрил выделение Украине помощи на сумму более $174 млрд с начала конфликта, президент США Джо Байден «растратил ее впустую».

«Слишком медленно, слишком мало, слишком поздно, слишком сдержанно», — добавил экс-госсекретарь.

7 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не откажется от планов ускорения темпов выделения оставшейся военной помощи Украине.

Ранее в Турции заявили, что Трамп будет эксплуатировать ресурсы Украины.