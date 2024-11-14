Призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича продолжить поддержку киевских властей, а также почтить минутой молчания Украину является шизофренией. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Латвийский друг Зеленского в своих заявлениях демонстрирует политическую шизофрению, когда, с одной стороны, объявляет минуту молчания, а с другой — призывает и дальше подбрасывать дрова в топку военного конфликта, поддерживая нацистский режим, который и уничтожил Украину», — заявил Рогов.

14 ноября первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что взгляды американских и европейских политиков по Украине будут активно меняться.

В этот же день Еврокомиссия одобрила выделение второго транша макрофинансовой помощи для Киева в размере €4,1 млрд из Европейского фонда поддержки Украины. Теперь это решение должно быть утверждено Советом Европейского союза. После получения данного транша Украина получит в общей сложности €16,1 млрд в рамках поддержки от Европейского союза.

Ранее в Литве высказались за договор с Россией.