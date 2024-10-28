Экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус заявил, что республике нужно придерживаться пути мирного договора с Россией. Интервью с политиком опубликовано на Rutube-канале «Вальдман-LINE».

По его мнению, только предатели Литвы призывают республику победить Россию на поле боя.

Вайткус отметил, что договариваться с Москвой нужно «не после победы над РФ, а без конфликта с ней». Политик утверждает, что литовцы не могут чувствовать себя безопасно, пока соседние государства вовлечены в конфликт.

25 октября глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис осудил генсека ООН Антониу Гутерриша за его поездку на саммит БРИКС в Казань.

Он напомнил, что Гутерриш в свое время не стал приезжать на организованный Украиной «саммит мира» в Швейцарии, но приехал в Казань.

До этого сообщалось, что весной 2025 года Литва начнет демонтаж линий электропередачи, связывающих ее с Россией и Белоруссией. Причиной такого шага названо прекращение действия договора о электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ).

Ранее сообщалось, что Литва расторгает действовавшее 30 лет соглашение о мореплавании с РФ.