Взгляды американских и европейских политиков по Украине будут активно меняться. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«То, что у многих политиков будут меняться взгляды в Соединенных Штатах Америки и в Европе, это 100%. Мы уже видим, это активно происходит», — сказал Чепа, комментируя смену риторики кандидата в постпреды Соединенных Штатов при ООН Элис Стефаник.

14 ноября телеканал CNN сообщил, что Элиз Стефаник скорректировала свою позицию по конфликту на Украине.

Журналисты напомнили, как в 2022 году Стефаник призывала НАТО принять Украину в свои ряды. Также политик тогда выступала за масштабную военную помощь Киеву. При этом после объявления ее кандидатом на должность постпреда при ООН Али Блэк, пресс-секретарь Стефаник, отказалась уточнять, по-прежнему ли конгрессвумен придерживается мнения, что Украину нужно принять в альянс.

Блэк признала, что Стефаник собирается следовать указаниям Трампа «как главнокомандующего». Также республиканка поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу, отметила собеседница журналистов.

Ранее на Украине раскрыли часть придуманного под Трампа «мирного плана».