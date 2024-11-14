Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кеннеди рассказал, что Трамп питался фастфудом во время предвыборной гонки

Кеннеди-младший назвал отвратительной еду Трампа во время предвыборной гонки

close
xhoo-me.com/MediaPunchx/Global Look Press

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время предвыборной кампании питался фастфудом. Об этом заявил независимый кандидат на высший государственный пост Роберт Кеннеди-младший в интервью До Полишу, которое опубликовано на TouTube.

«То, что он ест, на самом деле отвратительно. Еда во время предвыборной кампании всегда отвратительна, но еда, которую подают в этом самолете, просто ядовита. У вас есть выбор между... у вас нет выбора, вам либо дают KFC, либо «Биг Мак». Это если вам повезет, а остальное я считаю несъедобным», — заявил он.

Примечательно, что газета Reuters писала 9 ноября, что Дональд Трамп поручил Роберту Кеннеди-младшему рассмотрение кандидатур на высокопоставленные должности в сфере здравоохранения.

В ноябре Трамп заявлял о намерении предложить пост в системе здравоохранения США Роберту Кеннеди-младшему. Он отметил, что Роберт Кеннеди-младший хочет «помочь сделать Америку снова здоровой».

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Трамп начал формировать политику страны по ключевым для нее направлениям — Украине и Израилю, несмотря на то, что официально еще не вступил в новую должность.

Ранее в США объяснили, почему Трамп «тепло отзывается» о Путине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами