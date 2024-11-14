Кеннеди рассказал, что Трамп питался фастфудом во время предвыборной гонки

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время предвыборной кампании питался фастфудом. Об этом заявил независимый кандидат на высший государственный пост Роберт Кеннеди-младший в интервью До Полишу, которое опубликовано на TouTube.

«То, что он ест, на самом деле отвратительно. Еда во время предвыборной кампании всегда отвратительна, но еда, которую подают в этом самолете, просто ядовита. У вас есть выбор между... у вас нет выбора, вам либо дают KFC, либо «Биг Мак». Это если вам повезет, а остальное я считаю несъедобным», — заявил он.

Примечательно, что газета Reuters писала 9 ноября, что Дональд Трамп поручил Роберту Кеннеди-младшему рассмотрение кандидатур на высокопоставленные должности в сфере здравоохранения.

В ноябре Трамп заявлял о намерении предложить пост в системе здравоохранения США Роберту Кеннеди-младшему. Он отметил, что Роберт Кеннеди-младший хочет «помочь сделать Америку снова здоровой».

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Трамп начал формировать политику страны по ключевым для нее направлениям — Украине и Израилю, несмотря на то, что официально еще не вступил в новую должность.

Ранее в США объяснили, почему Трамп «тепло отзывается» о Путине.