В США объяснили, почему Трамп «тепло отзывается» о Путине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп избегает демонизации Владимира Путина, поскольку намерен заключить с ним сделку. Об этом в беседе с The Wall Street Journal заявил экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Он напомнил, что во время своего первого президентского срока Трамп «очень тепло отзывался о Путине», однако отменил эмбарго на поставки оружия Украине, выслал российских дипломатов из Сан-Франциско, а также выслал «около 80 офицеров разведки из Нью-Йорка и Вашингтона».

Волкер полагает, что комплиментарные высказывания Трампа в адрес Путина связаны с прагматичной тактикой республиканца по ведению переговоров с мировыми лидерами.

После победы на выборах президента США Трамп вернулся к позитивной публичной риторике, однако за дружелюбием скрывается глубокая напряженность, отмечается в материале. Так, Путин и Трамп стремятся занять сильные переговорные позиции «перед непростым разговором по Украине», и успех будет зависеть от того, сможет ли президент США «превратить теплые слова в дипломатический прорыв», говорится в тексте.

До этого военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа, а также бывший советник командующего войсками США заявил, что избранный президент США Дональд Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за счет уступок Киева путем угроз сокращения «важнейшей помощи».

Ранее Трампу дали совет по отношениям с Путиным.