Трамп дал поручение Кеннеди-младшему в сфере здравоохранения

Избранный президент США от Республиканской партии Дональд Трамп поручил бывшему независимому кандидату на высший государственный пост Роберту Кеннеди-младшему рассмотрение кандидатур на высокопоставленные должности в сфере здравоохранения. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

По информации агентства, Кеннеди будет заниматься подбором руководства министерства здравоохранения, социальных служб Соединенных Штатов и Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов. Какую именно должность политик получит при администрации Трампа, пока не называется. Возможно, Кеннеди будет выполнять функции советника, передает Reuters.

В ноябре Трамп заявлял о намерении предложить пост в системе здравоохранения США Роберту Кеннеди-младшему. Он отметил, что Роберт Кеннеди-младший хочет «помочь сделать Америку снова здоровой».

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Трамп начал формировать политику страны по ключевым для нее направлениям — Украине и Израилю, несмотря на то, что официально еще не вступил в новую должность.

Ранее в Кремле рассказали, возможно ли изменение требований России по Украине при диалоге Путина и Трампа.