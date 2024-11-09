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Трамп начал менять курс по Украине и Израилю до инаугурации

Bloomberg: Трамп меняет курс по Украине и Израилю до инаугурации

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Andrew Harnik/AP

Избранный президент США Дональд Трамп начал формировать политику страны по ключевым для нее направлениям — Украине и Израилю, несмотря на то, что официально еще не вступил в новую должность. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отметили, что наиболее остро изменение политики США будет ощущаться на Украине, власти этой страны начинают осознавать неизбежность мирных переговоров с Россией. Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах прекратит украинский конфликт за короткое время. На этой неделе новоизбранный американский лидер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским с участием миллиардера Илона Маска. Последний прежде заявлял, что конфликт на Украине может завершиться, однако страна не вернет потерянные территории.

Bloomberg пишет, что в отличие от Украины, Израиль выиграет от президентства Трампа, поскольку он давний союзник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в то время как с действующим главой США Джоном Байденом отношения напряженные. Трамп уже намекал, что предоставит Израилю «больше свободы действий» по подготовке возможных ударов по Ирану, особенно если иранские власти решат изменить свою ядерную доктрину.

Ранее в Кремле рассказали, возможно ли изменение требований России по Украине при диалоге Путина и Трампа.

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