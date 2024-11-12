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В ЕС призвали усилить поддержку Киева после победы Трампа

Боррель призвал ЕС рассмотреть усиление поддержки Киева после победы Трампа

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РИА Новости

Евросоюз должен рассмотреть сценарий усиления поддержки Украины после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова передает агентство Bloomberg.

«Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться, но для этого нужны соответствующие меры и решимость», — сказал он.

9 ноября Боррель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Он пообещал, что поддержка Украины со стороны Евросоюза после победы Трампа продолжится.

По его словам, ЕС также поддерживает украинские усилия по обороне, включая «формулу мира» президента страны Владимира Зеленского.

Кроме того, он подтвердил, что ЕС готовит 15-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Боррель опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве.

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