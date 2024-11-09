Боррель заявил, что ЕС по-прежнему поддерживает «формулу Зеленского»

«Формула Зеленского» остается единственным для Евросоюза планом урегулирования конфликта на Украине. Об этом во время визита в Киев заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

По словам Борреля, Евросоюз поддерживает украинские усилия по обороне, включая «формулу мира» президента страны Владимира Зеленского.

«Только Украина может решать, когда она сядет за стол переговоров, и на каких условиях. ЕС поддерживает Украину в этом вопросе», — сказал он.

Во время того же визита Боррель заявил, что считает преждевременным говорить о плане Трампа по Украине, так как «сегодня его еще нет».

Кроме того, он подтвердил, что ЕС готовит очередной, пятнадцатый по счету пакет антироссийских санкций.

Это согласуется с данными Politico: издание писало, что страны ЕС начнут в январе форсированными темпами разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа. В публикации подчеркивалось, что дискуссии в Евросоюзе о том, как нанести удар по российской экономике, тормозит Венгрия, которая в текущий момент председательствует в Совете ЕС.

Ранее Лавров заявил, что требования Зеленского вызвали оторопь в США.