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Боррель подтвердил, что ЕС готовит новый пакет антироссийских санкций

Боррель подтвердил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

Это уже будет 15-й по счету пакет антироссийских санкций от Евросоюза.

В начале октября Боррель назвал одним из главных своих достижений 14 пакетов санкций против России.

В конце октября издание Politico писало, что страны ЕС начнут в январе форсированными темпами разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа. Издание подчеркивает, что дискуссии в Евросоюзе о том, как нанести удар по российской экономике, тормозит Венгрия, которая в текущий момент председательствует в Совете ЕС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны ввели в отношении России свыше 21 тыс. санкций. Лавров обратил внимание, что экстерриториальное применение санкций свидетельствует о рейдерском подходе, который бьет по беднейшим странам, оставляя их без продовольствия, энергоресурсов и удобрений.

Ранее глава МИД Венгрии рассказал, почему бессмысленно ужесточать санкции против РФ.

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