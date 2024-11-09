Боррель подтвердил, что ЕС готовит новый пакет антироссийских санкций

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

Это уже будет 15-й по счету пакет антироссийских санкций от Евросоюза.

В начале октября Боррель назвал одним из главных своих достижений 14 пакетов санкций против России.

В конце октября издание Politico писало, что страны ЕС начнут в январе форсированными темпами разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа. Издание подчеркивает, что дискуссии в Евросоюзе о том, как нанести удар по российской экономике, тормозит Венгрия, которая в текущий момент председательствует в Совете ЕС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны ввели в отношении России свыше 21 тыс. санкций. Лавров обратил внимание, что экстерриториальное применение санкций свидетельствует о рейдерском подходе, который бьет по беднейшим странам, оставляя их без продовольствия, энергоресурсов и удобрений.

Ранее глава МИД Венгрии рассказал, почему бессмысленно ужесточать санкции против РФ.