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Боррель опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве на фоне ракетной опасности

Глава дипломатии ЕС Боррель поделился фото из бомбоубежища в Киеве

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JosepBorrellF/X (ранее Twitter)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был вынужден встретить утро понедельника в укрытии из-за объявленной в Киеве воздушной тревоги. Фотографией политик поделился на странице в соцсети Х.

«Начинаю свой день в Киеве в укрытии, когда Россия наносит очередной ракетный удар», — написал Боррель, приложив фотографию.

В выходные глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев, чтобы заверить Украину в продолжении поддержки со стороны Евросоюза после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Он напомнил, что что ЕС поддерживал Украину с самого начала конфликта, и он приехал с тем же сообщением. Европа будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо, указал Боррель.

В ходе визита он также заявил, что Россия должна выплатить Украине компенсации и понести наказание за якобы «военные преступления» вне зависимости от формы будущего мирного соглашения.

Ранее министр обороны Британии попал под обстрел во время визита на Украину.

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