Боррель пообещал Зеленскому миллион снарядов до конца года

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским дал обещание в Киеве завершить поставку 1 млн снарядов до конца нынешнего года. Об этом глава евродипломатии написал в соцсети X (ранее Twitter).

Боррель отметил, что «был принят Зеленским», которому он пообещал, что ЕС «выполнит целевой показатель» поставки боеприпасов.

Накануне Боррель в интервью украинскому изданию «Европейская правда» утверждал, что ЕС уже поставил Киеву более 980 тыс. снарядов. По его словам, ЕС сможет продолжить поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) такое же число боеприпасов, когда «выйдет на крейсерскую скорость».

Боррель подчеркнул, что на этом фоне европейским державам пришлось значительно ускорить производство снарядов. К текущему моменту они достигли необходимой производственной мощности.

До этого, Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили, что поставят Украине «1 млн снарядов в течение года».

Ранее в ЕС рассказали, сколько средств потратили на поддержку Украины с начала боевых действий.