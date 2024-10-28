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Стало известно, что Моди подарил Путину на саммите БРИКС

На саммите БРИКС Моди подарил Путину картину в стиле сохраи

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС в Казани подарил российскому лидеру Владимиру Путину картину, написанную в технике сохраи. Об этом пишет The Times of India со ссылкой на источники.

Сохраи — народная живопись, распространенная на востоке Индии, отличается изображением животных, птиц и природных мотивов, подчеркивая сельский образ жизни и уважение к дикой природе. В таких картинах преобладают натуральные краски и цвета, в качестве кистей для рисования используются ветки растений и солома, а для нанесения базового слоя — тряпки.

Также на саммит БРИКС премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь привез Владимиру Путину подарок к прошедшему дню рождения — двух драконов. Фам Минь Чинь отметил, что во Вьетнаме драконы являются символом власти. Премьер добавил, что маленький дракон олицетворяет власть внутри России, а большой — власть Путина за пределами РФ и во всем мире.

Ранее Лукашенко подарил генсеку ООН скульптуру аистов.

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Саммит БРИКС в Казани
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