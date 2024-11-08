В Индии оправдались за покупку нефти у России

Если бы Индия отказалась покупать нефть в России, то стоимость сырья во всем мире взлетела бы до $200 за баррель, заявил министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури. Об этом сообщает РБК.

По его словам, Индия оказала всему миру услугу, организовав поставки российского сырья. Министр добавил, что о нарушении санкций речи не идет, ведь нефть из РФ под них никогда не попадала.

Пури добавил, что европейские и азиатские страны также приобретали в России на миллиарды долларов сырую нефть, дизельное топливо, сжиженный природный газ, редкоземельные минералы.

Министр отметил, что Индия продолжит покупать углеводороды у тех, кто предлагает лучшие цены, сославшись на требование индийского премьер-министра Нарендры Моди о необходимости обеспечить сотни миллионов граждан страны доступным топливом.

Накануне президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что Россия готова нарастить поставки нефти и удобрений в Индию.

По словам российского лидера, сейчас объем торговли между двумя странами приблизился к $60 млрд, при этом потенциал расширения двусторонней торговли еще не исчерпан.

Ранее Зеленский потребовал от Индии отказаться от сотрудничества с Россией.