Путин начал переговоры с Моди

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые проходят на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля. Темы разговора политиков заранее не анонсировались. Однако ожидается, что Путин и Моди обсудят широкий круг вопросов.

Несколькими часами ранее Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Переговоры стали первым мероприятием главы государства на полях саммита БРИКС.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Египта прибыл в Россию для участия в саммите БРИКС.