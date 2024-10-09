Вучича упрекнули в том, что он не поздравил Путина с днем рождения из страха

Президент Сербии Александр Вучич не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом пишет издание Danas.

По данным издания, конкретных причин отсутствия поздравления со стороны сербского лидера и от властей в Белграде не называлось. Danas при этом отмечает, что в течение восьми лет своего нахождения в президентском кресле Вучич каждый год в этот день поздравлял Путина с днем рождения.

«В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого. Герой!» — приводит издание слова популярного в Сербии адвоката Николы Лакича.

При этом Лакич отметил, что раньше Вучич тесно контактировал с Путиным, однако в настоящее время общение сербского лидера ограничено президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как считает адвокат, причина того только в том, что это стало выгодно для Вучича.

В свою очередь издание ссылается на слова президента Народно-освободительного движения Мирослава Паровича, который заявил, что в предыдущие годы поздравление Вучича для российского лидера «читалось во всех новостях и на всех телеканалах».

7 октября президент России отмечал свой 72-й день рождения. На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе неформальной встречи, которая прошла в Ново-Огарево, лидеры стран Содружества независимых государств поздравили российского лидера с прошедшим днем рождения.

Ранее в Кремле рассказали, кто еще на Западе не поздравил Путина с днем рождения.