СМИ: Шольц впервые за два года собрался поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует в ближайшие недели провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве.

В начале сентября официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что Шольц проведет телефонный разговор с Путиным, «если сочтет момент подходящим».

Последний разговор между лидерами стран состоялся в декабре 2022 года.

В начале сентября Шольц заявил, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в Германии рассказали, каким должен быть мир на Украине.