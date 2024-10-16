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Шольц объявил, что готов обсудить с Путиным окончание украинского конфликта

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем да, и это так», — сказал немецкий канцлер в ходе выступления в бундестаге.

При этом Шольц сказал, что возможные усилия по достижению мира нельзя принимать «за спиной Украины и без согласования с партнерами».

При этом официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт 16 октября заявил, что Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским не изменил своего мнения о неготовности принять Украину в НАТО в срочном порядке.

13 октября немецкий журнал Bild писал, что Германия завершила поставку тяжелой военной техники Украине.

Ранее Шольц раскритиковал немецкие СМИ за освещение конфликта на Украине.

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