Бербок переложила ответственность за разговор с Шольцем на Путина

Российский лидер Владимир Путин якобы не хочет говорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по телефону. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок, чьи слова приводит Reuters.

По ее словам, Путин якобы «отказывается идти на мир и каждый день посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений».

«Сегодня он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — посетовала Бербок.

До этого опрос показал, что большинство немцев выступают за то, чтобы действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц снова пообщался с российским президентом Владимиром Путиным.

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что канцлер страны хочет созвониться с российским лидером. При этом в сентябре официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт рассказал, что Олаф Шольц может поговорить с Владимиром Путиным, только «если сочтет момент подходящим» для этого.

С связи с этим Дмитрий Песков заявлял, что немецкие власти не направляли РФ запрос на проведение телефонного разговора между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее немцы предложили Украине уступить территории ради мира с Россией.